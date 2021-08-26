Аргументы Недели Происшествия 13+

В Красноярском крае полицейский застрелил медведя, дважды вышедшего к сельской школе

, 11:58 Источник: РИА Новости

В Красноярском крае полицейский застрелил медведя, дважды вышедшего к сельской школе
медведь, фото: pixabay.com

В Ачинском районе Красноярского края полицейский застрелил медведя, который вышел к сельской школе. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным полиции, медведь дважды вышел к школе в селе Белый Яр и представлял угрозу для его жителей. Отмечается, что в первый раз животное отпустили в естественную среду обитания, но через несколько часов хищник вернулся.

Защищая людей, участковый застрелил медведя из табельного оружия.

Ранее сообщалось, что 2 июня рано утром у реки на юге Сахалина на мужчину напал «агрессивный медведь». Человек не пострадал, потому что в какой-то момент притворился мертвым.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Заместитель главы Министерства труда Ольга Баталина сообщила, что правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, будут изменены.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью