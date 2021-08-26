В Красноярском крае полицейский застрелил медведя, дважды вышедшего к сельской школе

В Ачинском районе Красноярского края полицейский застрелил медведя, который вышел к сельской школе. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в пресс-службе МВД.
По данным полиции, медведь дважды вышел к школе в селе Белый Яр и представлял угрозу для его жителей. Отмечается, что в первый раз животное отпустили в естественную среду обитания, но через несколько часов хищник вернулся.
Защищая людей, участковый застрелил медведя из табельного оружия.
Ранее сообщалось, что 2 июня рано утром у реки на юге Сахалина на мужчину напал «агрессивный медведь». Человек не пострадал, потому что в какой-то момент притворился мертвым.
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