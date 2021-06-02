На Сахалине мужчина выжил после нападения «агрессивного» медведя

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2 июня 2021, 12:45 Источник: РИА Новости

медведь, фото: pixabay.com

В среду, 2 июня, рано утром у реки на юге Сахалина на мужчину напал «агрессивный медведь». Об этом сообщили в Министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.

В источнике говорится, что мужчина рано утром отправился на реку, чтобы проверить рыболовную сеть. Через какое-то время на него напал «агрессивный медведь». Человек не пострадал, потому что в какой-то момент притворился мертвым.

«Анивское лесничество в настоящее время обследует предполагаемое место нападения на факт присутствие медведя. Лесничество планирует поговорить с врачами и по возможности с пострадавшим для выяснения всех обстоятельств», - пояснили в министерстве.

В региональном отдалении Минздрава рассказали, что мужчина сам пришел в медучреждение и попросил о помощи. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

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