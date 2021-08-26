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Вооруженный мачете мужчина ворвался в магазин в Пермском крае

, 11:26 Источник: РИА "Новости"

Вооруженный мачете мужчина ворвался в магазин в Пермском крае
мачете, pixabay.com

В Пермском крае в супермаркет ворвался вооруженный мачете мужчина, впоследствии он испортил кассовый аппарат. В пресс-службе краевой полиции заявили, что по факту случившегося проводится проверка.

В правоохранительных органах сообщили, что представитель сетевого магазина обратился с заявлением, в котором рассказал, что 23 августа в помещение супермаркета ворвался посетитель с мачете в руках. Гражданин размахивал острым предметом, вел себя агрессивно, а также повредил кассовый аппарат.

Поступили данные о том, что мужчина разозлился из-за требования надеть маску, однако эта информация не является подтвержденной.

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