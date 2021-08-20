В Москве вооруженный мужчина при задержании пытался напасть на полицейских

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20 августа 2021, 15:40 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Aleksander Polyakov/Global Look Press

На юго-востоке Москвы сотрудники полиции задержали мужчину с ножом, который оказывал правоохранителям сопротивление, пытался напасть на них с ножом, а также вынудил применить табельное оружие.

В пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что происшествие случилось сегодня днем на Самаркандском бульваре. Поступила информация о том, что мужчина вел себя неадекватно и угрожал окружающим ножом. Он не реагировал на требования полицейских прекратить противоправные действия, а в ходе задержания повел себя агрессивно и пытался напасть на сотрудников правоохранительных органов. Силовики применили табельное оружие и задержали злоумышленника.

Нарушителю оказали первую помощь и доставили в больницу. Проводится проверка.

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