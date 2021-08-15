В Санкт-Петербурге полицейский для защиты своего коллеги выстрелил в мужчину с молотком

В Санкт-Петербурге в поселке Шушары находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина напал на сотрудника полиции и несколько раз ударил его молотком по голове. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в пресс-службе МВД.
Прибывших на вызов полицейских встретил 42-летний пьяный хозяин квартиры. Мужчина начал агрессивно себя вести по отношению к одному из сотрудников правоохранительных органов. Тогда его напарник выстрелил в него из своего табельного оружия. Нарушитель получил ранение. Избитый молотком полицейский и нападавший госпитализированы.
Стрелявший полицейский действовал на основании ч. 1 ст. 23 ФЗ РФ «О полиции» (для защиты другого лица от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни или здоровья).
Ранее сообщалось, что минувшей ночью у торгового центра «Гринвич» на улице 8 Марта в Екатеринбурге произошла массовая драка с участием 20 человек. На опубликованном видео видно, как парней и девушек бьют стеклянными бутылками. Есть пострадавшие.
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