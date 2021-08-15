РЕН ТВ опубликовал видео массовой драки с участием 20 человек в Екатеринбурге

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15 августа 2021, 12:59 Источник: E1.ru

полиция, фото: Ivan Makeev/globallookpress.com

Минувшей ночью у торгового центра «Гринвич» на улице 8 Марта в Екатеринбурге произошла массовая драка с участием по меньшей мере 20 человек. Инцидент произошел около 00.00 по местному времени.

«Из-за чего началась драка - непонятно, здесь все перепили. Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками, одного человека запинали сразу несколько»,- поделился очевидец.

По его словам, на месте происшествия пахло газом. Он добавил, что во время конфликта ни машины скорой помощи, ни полиции не было поблизости. Зачинщики драки успели уйти. Есть пострадавшие.

«У одного разбита челюсть, у другого всё лицо в крови. Девочки изрезаны стеклянными бутылками»,- уточнил собеседник.

В МВД пояснили, что по данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. Сотрудники полиции ищут участников драки. Известно, что молодые люди были сильно пьяны.

На опубликованных в Интернете кадрах видно, как группа людей повалила на землю человека и начала его избивать.

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