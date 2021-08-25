В Тольятти горит лес на площади 8 гектаров

Мэрия самарского округа сообщила, что на территории третьего квартала Тольяттинского участкового лесничества зафиксировано возгорание. Пожар быстро распространяется из-за ветра.
«В среду, 25 августа, … зафиксировано возгорание. В связи с порывистым ветром пожар быстро распространяется - по состоянию на 17.30 (16.30 мск) его площадь составила порядка 8 гектаров», - пояснили в администрации города.
Отмечается, что работу оперативного штаба на месте происшествия координирует глава Тольятти Николай Ренц. К тушению пожара привлекается дополнительная техника, бойлеры и бульдозеры, а также самолет Ил-76. Он произвел одним вылетом два сброса по 21 тонне, тем самым остановив распространение огня.
Ранее сообщалось, что из-за лесного пожара в Самарской области уничтожены 18 строений в двух селах.
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