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В Самарской области из-за лесного пожара уничтожены 18 строений в двух селах

, 18:59 Источник: РИА Новости

В Самарской области из-за лесного пожара уничтожены 18 строений в двух селах
лес, фото: pixabay.com

Пожар в Бузулукском бору в Самарской области перешел на два села. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС в воскресенье, 22 августа.

«В результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка огнем уничтожено 16 строений различного назначения, в село Коноваловка - сгорело два строения», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что спасатели продолжают ликвидировать лесные пожары и защищать населенные пункты Борского района. Погибших и пострадавших нет.

В работе задействованы 586 человек, привлечены 130 единиц техники. На месте пожаров авиацией МЧС России сброшены более 250 тонн воды.

Ранее сообщалось, что 21 августа возникший в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе Самарской области пожар перекинулся на поле и Бузулукский бор. Пламенем охватило 14 строений. На 6.00 (5.00 мск) 22 августа площадь активного горения составляла 100 гектаров.

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