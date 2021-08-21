В Самарской области специалисты тушат пожар в Бузулукском бору

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21 августа 2021, 19:42 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Возникший в населенном пункте Гвардейцы в Борском районе Самарской области пожар перекинулся на Бузулукский бор. Этой информацией поделились в пресс-службе регионального правительства.

Сегодня, 21 августа, в дневные часы огонь несанкционированного пала сухой травы, как отметили в ГУ МЧС по региону, перешел на жилые дома. Пламенем охватило 14 строений. В результате пришлось эвакуировать двоих. Одного из них увезли в лечебное учреждение.

Кроме того, возгорание перекинулось на лес и поле. На место прибыл глава Самарской области Дмитрий Азаров. Сейчас с огнем в Бузулукском бору борется 101 специалист с использованием 42 единиц техники.

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