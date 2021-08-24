Рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки в Москве

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24 августа 2021, 17:14 Источник: РИА "Новости"

строительство дома, pixabay.com

В ходе реконструкции здания на севере Москвы погиб рабочий. Представитель экстренных служб столицы сообщил во вторник, 24 августа, что происшествие случилось из-за обрыва троса строительной люльки.

Инцидент произошел во время проведения реконструкции здания на улице 800-летия Москвы. Трос люльки внезапно оборвался, вследствие чего рабочий упал с высоты и погиб. Обстоятельства случившегося, а также личность погибшего строителя в настоящий момент уточняются.

По факту этого происшествия сейчас проводится проверка.

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