Аргументы Недели Происшествия 13+

Рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки в Москве

, 17:14 Источник: РИА "Новости"

Рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки в Москве
строительство дома, pixabay.com

В ходе реконструкции здания на севере Москвы погиб рабочий. Представитель экстренных служб столицы сообщил во вторник, 24 августа, что происшествие случилось из-за обрыва троса строительной люльки.

Инцидент произошел во время проведения реконструкции здания на улице 800-летия Москвы. Трос люльки внезапно оборвался, вследствие чего рабочий упал с высоты и погиб. Обстоятельства случившегося, а также личность погибшего строителя в настоящий момент уточняются.

По факту этого происшествия сейчас проводится проверка.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Силуанов заявил, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят около 500 млрд рублей

Глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил во вторник, 24 августа, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим в стране будет выделено около 500 миллиардов рублей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью