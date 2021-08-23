Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Иваново

В понедельник, 23 августа, в Иваново совершил жесткую посадку вертолет санитарной авиации. Согласно последней информации сотрудников регионального МЧС, в результате случившегося никто не пострадал.
Уточняется, что в 14.21 понедельника в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области поступила информация о жесткой посадке вертолета АО "Национальная служба санитарной авиации" у дома номер 1 на улице Любимая в Иваново. Пострадавших в результате инцидента нет.
К ликвидации данного происшествия были привлечены шесть единиц техники и 19 человек, от МЧС, в частности, были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава.
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