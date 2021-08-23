Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Иваново

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23 августа 2021, 16:00 Источник: ГУМЧС России по Ивановской области

вертолет санитарной авиации, сайт ГУМЧС России по Ивановской области

В понедельник, 23 августа, в Иваново совершил жесткую посадку вертолет санитарной авиации. Согласно последней информации сотрудников регионального МЧС, в результате случившегося никто не пострадал.

Уточняется, что в 14.21 понедельника в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области поступила информация о жесткой посадке вертолета АО "Национальная служба санитарной авиации" у дома номер 1 на улице Любимая в Иваново. Пострадавших в результате инцидента нет.

К ликвидации данного происшествия были привлечены шесть единиц техники и 19 человек, от МЧС, в частности, были задействованы четыре единицы техники и 13 человек личного состава.

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