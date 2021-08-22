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Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при ДТП в Ростовской области

, 19:54 Источник: Свободная пресса

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при ДТП в Ростовской области
машина, фото: pixels.com

В воскресенье, 22 августа, в Сальском районе Ростовской области произошло столкновение грузовой «Газели» и легкового автомобиля «Лада Калина». В результате аварии погибли шесть человек.

По предварительным данным регионального МЧС, водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», двигаясь со стороны Сальска в направлении Егорлыкской, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем «Газель». Грузовая машина загорелась. Погибли оба водителя и три пассажира легковушки, среди них двое детей, еще один пассажир получил травмы, но впоследствии женщина скончалась в ЦРБ города Сальска. 

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.

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