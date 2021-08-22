Телеканал BFMTV сообщил о гибели трёх человек в результате стрельбы во французском Марселе

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22 августа 2021, 12:19 Источник: РИА Новости

Pierre Marchal/Global Look Press

Во французском Марселе в ночь на 22 августа произошла стрельба. В результате были убиты три человека.

По информации телеканала BFMTV, примерно в 12 ночи стало известно о первой перестрелке. Она произошла в 14-м округе Марселя. В ходе перестрелки погибли двое. Правоохранители приступили к расследованию случившегося.

В 4-м округе убитым оказался мужчина. Сообщается, что его похитили, произвели в мужчину выстрелы. После этого похитившие его подожгли автомобиль, в котором он находился.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошла дорожная авария с участием грузовика и микроавтобуса. Ее жертвой стал один человек, еще 8 человек получили травмы.

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