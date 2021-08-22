Телеканал BFMTV сообщил о гибели трёх человек в результате стрельбы во французском Марселе

Во французском Марселе в ночь на 22 августа произошла стрельба. В результате были убиты три человека.
По информации телеканала BFMTV, примерно в 12 ночи стало известно о первой перестрелке. Она произошла в 14-м округе Марселя. В ходе перестрелки погибли двое. Правоохранители приступили к расследованию случившегося.
В 4-м округе убитым оказался мужчина. Сообщается, что его похитили, произвели в мужчину выстрелы. После этого похитившие его подожгли автомобиль, в котором он находился.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошла дорожная авария с участием грузовика и микроавтобуса. Ее жертвой стал один человек, еще 8 человек получили травмы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.