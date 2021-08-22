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ДТП в Нижегородской области с участием микроавтобуса унесло жизнь мужчины, восемь человек пострадали

, 10:59 Источник: РИА Новости

ДТП в Нижегородской области с участием микроавтобуса унесло жизнь мужчины, восемь человек пострадали
pixabay.com

В Нижегородской области произошла дорожная авария с участием грузовика и микроавтобуса. Ее жертвой стал один человек.

По информации управления МЧС по региону, еще 8 человек получили травмы. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 446-м км автодороги федерального значения М-7 “Волга” в Кстовском районе.

Отмечается, что транспортные средства столкнулись близ поселка Ветчак в темное время суток. Речь идет о микроавтобусе “Рено” и грузовой машине “Скания”. В “Рено” находились восемь человек. В дорожной аварии травмы получили 8 граждан, погиб мужчина.

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