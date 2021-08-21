Не пристёгнутый страховочным тросом инструктор зиплайна в Дагестане сорвался в пропасть и погиб

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21 августа 2021, 20:58 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Хунзахском районе Дагестана погиб инструктор зиплайна. Трагедия произошла, когда он не смог правильно принять спускавшегося по линии туриста.

По данным пресс-службы МВД Дагестана, трагедия случилась на площадке в Матласе. Погибшим оказался мужчина в возрасте 30 лет. С площадки вместе с инструктором сорвался также турист.

Отмечается, что сорвавшегося в пропасть специалиста увезли в лечебное учреждение, однако он скончался от полученных травм. Выяснилось, что мужчина был не пристегнут страховочным тросом.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку по факту взрыва гранаты в одной из квартир столицы. Случилось это сегодня, в субботу, в вечернее время в квартире жилого дома на Малой Набережной.

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