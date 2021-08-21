При нападении террориста-смертника на автоколонну в Пакистане погибли двое детей

В провинции Пакистана Белуджистан террорист-смертник напал на автоколонну со служащими из Китая. В ходе атаки погибли двое местных детей.
По информации китайского посольства в Пакистане, ранения получил один гражданин КНР. Дипломаты Поднебесной осудили произошедшее, выразив сочувствие и соболезнования.
Отметим, что нападение случилось накануне в портовом городе Гвадар. Террорист-смертник атаковал автоколонну на строящемся объекте скоростного шоссе. Китайское посольство обратилось к руководству Пакистана с призывом провести расследование.
Ранее сообщалось, что подавший сигнал бедствия пассажирский самолет Superjet-100 рейса Волгоград - Москва в субботу совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Информация о посадке авиалайнера по данным сервиса FlightRadar 24.
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