Подавший сигнал бедствия самолет Superjet-100 совершил посадку в аэропорту Шереметьево

Аргументы Недели → Общество 13+

21 августа 2021, 14:56 Источник: Интерфакс

аэропорт Шереметьево, фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Подавший сигнал бедствия пассажирский самолет Superjet-100 рейса Волгоград - Москва в субботу совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Информация о посадке авиалайнера по данным сервиса FlightRadar 24.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что посадка самолета, экипаж которого подавал сигнал бедствия, прошла штатно. О пострадавших не собщается.

Самолет Superjet подал сигнал бедствия над Тамбовской областью, по предварительным данным, из-за разгерметизации.

Других подробностей авиапроисшествия пока нет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости