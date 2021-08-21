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Подавший сигнал бедствия самолет Superjet-100 совершил посадку в аэропорту Шереметьево

, 14:56 Источник: Интерфакс

Подавший сигнал бедствия самолет Superjet-100 совершил посадку в аэропорту Шереметьево
аэропорт Шереметьево, фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Подавший сигнал бедствия пассажирский самолет Superjet-100 рейса Волгоград - Москва в субботу совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Информация о посадке авиалайнера по данным сервиса FlightRadar 24.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что посадка самолета, экипаж которого подавал сигнал бедствия, прошла штатно. О пострадавших не собщается. 

Самолет Superjet подал сигнал бедствия над Тамбовской областью, по предварительным данным, из-за разгерметизации.
Других подробностей авиапроисшествия пока нет.

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