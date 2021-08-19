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Лётчик упавшего истребителя МиГ-29 в Астраханской области погиб

, 07:02 Источник: РИА Новости

Лётчик упавшего истребителя МиГ-29 в Астраханской области погиб
MOD Russia, globallookpress.com

Истребитель МиГ-29 Воздушно-космических сил РФ в среду, 18 августа, вечером упал в Астраханской области на территории полигона «Ашулук». Представители Южного военного округа (ЮВО) сообщили о гибели лётчика МиГ-29 в результате авиакатастрофы.

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полёта, полёт выполнялся без боекомплекта. Самолёт упал в безлюдном месте.

Для установления причин авиакатастрофы к месту крушения МиГ-29 направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.

Во вторник, 17 августа, в подмосковной Кубинке во время тренировочного полета потерпел крушение первый опытный образец самолета Ил 112-В. Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку в районе аэродрома. В результате погибли три члена экипажа - два летчика-испытателя и бортинженер.

Погиб заслуженный летчик-испытатель, Герой России, шеф-пилот «Ил» Николай Куимов.

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