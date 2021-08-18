На Алтае начальник ГИБДД попал в аварию, в которой погибли два сотрудника ФСБ

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18 августа 2021, 14:59 Источник: РИА Новости

инспектор ДПС, фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Минувшей ночью в дорожно-транспортном происшествии на пути в аэропорт Барнаула погибли два сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ). За рулем разбившейся машины находился начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району Алтайского края.

По предварительным данным, в Шипуновском районе Алтайского края мужчина 1978 года рождения за рулем Hyundai Creta, двигаясь в сторону Барнаула, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик MAN с полуприцепом. В результате аварии пассажиры легкового автомобиля - мужчина 1981 года рождения и женщина 1982 года рождения – скончались на месте от полученных травм.

Отмечается, что водитель и еще два пассажира, девочки 2005 и 2012 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

В региональном СК РФ подтвердили, что ночью Hyundai Creta под управлением начальника ГИБДД допустил столкновение с прицепом припаркованного на обочине грузовика. Погибшие и их дети - жители Ставропольского края.

Также источник в силовых структурах уточнил, что в аварии погибли сотрудники управления ФСБ по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

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