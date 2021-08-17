Племянник депутата Госдумы спровоцировал массовое ДТП с тремя погибшими в Кабардино-Балкарии

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17 августа 2021, 20:57

машина, фото: pixabay.com

Во вторник, 17 августа, на трассе ФАД А-158 "Прохладный-Эльбрус" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, еще восемь пострадали, среди них есть дети.

За рулем автомобиля Toyota Camry находился 27-летний племянник депутата Госдумы РФ Анатолия Бифова, сообщает Telegram-канал "112". Мужчина по имени Азрет предпринял попытку обогнать «Газель», но не справился с управлением и зацепил машину с левой стороны, после чего микроавтобус врезался в грейдер. По предварительным данным, в аварии погибли водитель и два пассажира «Газели».

Ранее сообщалось, что столкновение трех транспортных средств в Кабардино-Балкарии произошло в зоне дорожных работ.

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