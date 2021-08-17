Жертвами ДТП с тремя транспортными средствами в Кабардино-Балкарии стали два человека

В Кабардино-Балкарии произошла дорожная авария, участниками которой стали три транспортных средства. Она унесла жизни двух человек, семеро получили травмы.
По данным пресс-службы ГИБДД РФ, ДТП случилось на трассе ФАД А-158 “Прохладный-Эльбрус” в Баксанском районе. Отмечается, что в зоне дорожных работ произошло столкновение трех транспортных средств, включая автобус “ГАЗ”.
Согласно предварительной информации, жертвами аварии стали два человека, семеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. На место прибыли сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке сорвались двое туристов. Соответствующую информацию журналистам предоставили днем во вторник, 17 августа, сотрудники регионального управления МЧС.
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