Два туриста сорвались со склона вулкана на Камчатке

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 августа 2021, 14:57 Источник: РИА "Новости"

вулкан, pixabay.com

Со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке сорвались двое туристов. Соответствующую информацию журналистам предоставили днем во вторник, 17 августа, сотрудники регионального управления МЧС.

В ведомство сегодня поступила информацию о том, что со склона самого высокого действующего вулкана в Евразии сорвались двое туристов. Его высота составляет примерно 4 750 метров.

В МЧС подчеркнули, что с наступлением светлого времени суток (в настоящий момент на Камчатке почти полночь), а также при благоприятных погодных условиях запланирован вылет спасателей на место происшествия. Данных о причинах случившегося не поступало.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости