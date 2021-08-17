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Два туриста сорвались со склона вулкана на Камчатке

, 14:57 Источник: РИА "Новости"

Два туриста сорвались со склона вулкана на Камчатке
вулкан, pixabay.com

Со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке сорвались двое туристов. Соответствующую информацию журналистам предоставили днем во вторник, 17 августа, сотрудники регионального управления МЧС.

В ведомство сегодня поступила информацию о том, что со склона самого высокого действующего вулкана в Евразии сорвались двое туристов. Его высота составляет примерно 4 750 метров.

В МЧС подчеркнули, что с наступлением светлого времени суток (в настоящий момент на Камчатке почти полночь), а также при благоприятных погодных условиях запланирован вылет спасателей на место происшествия. Данных о причинах случившегося не поступало.

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