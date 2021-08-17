На Аляске проснулись сразу три вулкана

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17 августа 2021, 11:19

Фото: © via REUTERS

Одновременные извержения продолжаются уже более недели. Специалисты утверждают, что в настоящее время вулканы не представляют угрозы для близлежащих населенных пунктов или воздушных перелетов. Последний раз на Алеутских островах (штат Аляска, США) подобное массовое извержение наблюдалось более семи лет назад. Об этом сообщает «Моя планета».

Хотя эти три вулкана расположены в отдаленных частях Алеутских островов, они могут образовывать облака пепла, потенциально опасные для путешествий по воздуху. Сейчас одновременно извергаются: вулкан Павлова, Большой Ситкин и вулкан Семисопочной.

«На Аляске много вулканов, и в среднем мы видим, может быть, одно извержение в год. Три извержения одновременно - более редкое явление, но такое случается», - рассказал журналистам геолог-исследователь из Обсерватории Мэтью Левен.

Последнее такое массовое извержение наблюдалось на Аляске более семи лет назад.

Вулкан Семисопочный является необитаемым островом и входит в состав Крысьих островов Алеутского архипелага.

Часто его называют самой восточной точкой США из-за того, что остров находится в непосредственной близости от линии перемены даты (условная линия, которая проходит от полюса до полюса и по разные стороны которой местное время отличается на сутки).

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