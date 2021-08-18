В России за сутки скончались 799 человек с COVID-19
18 августа 2021, 11:53
За прошедшие 24 часа в России скончались 799 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие сутки 59 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 40 – в Санкт-Петербурге, 34 – в Краснодарском крае. Жертвами заболевания с начала пандемии в РФ стали 172 909 человек.
Ранее сегодня сообщилось, что в России за сутки зарегистрировали 20 914 случаев заражения COVID-19.
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