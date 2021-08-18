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В результате падения со склона вулкана на Камчатке погиб депутат из Железногорска

, 10:01 Источник: Telegram

В результате падения со склона вулкана на Камчатке погиб депутат из Железногорска
Ключевская сопка, Alexandr Arkhipov/Russian Look

Депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин погиб в результате падения со склона вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Об этом заявил зампредседателя заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш.

Андрей Закалин был одним из двух мужчин, которые оступились при спуске с ледника накануне и сорвались со склона вулкана на Камчатке. Сегодня утром, когда стало достаточно светло, на место происшествия вылетел вертолет со спасателями, которые констатировали, что один турист погиб.

Алексей Кулеш отметил, что депутат горсовета Железногорска жил полной жизнью и никогда "не экономил себя "на потом". 

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