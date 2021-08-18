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На западе Москвы образовалась пробка длиной в 4,7 километра из-за ДТП с пьяным велосипедистом

, 09:46 Источник: РИА "Новости"

На западе Москвы образовалась пробка длиной в 4,7 километра из-за ДТП с пьяным велосипедистом
велосипед, pixabay.com

На западе Москвы велосипедист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в автобус. В результате аварии образовалась пробка длиной 4,7 километра.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 18 августа, в 7.05 на Киевском шоссе. Согласно предварительным данным, виновником аварии стал пьяный велосипедист, который допустил столкновение с автобусом. От госпитализации он впоследствии отказался.

Движение транспорта после случившегося было затруднено на 4,7 километра. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД.

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