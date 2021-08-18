Из озера на Камчатке подняли тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8

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18 августа 2021, 07:14 Источник: Telegram

спасательная операция на Камчатке, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Тела всех погибших в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке подняли со дна Курильского озера. Соответствующую информацию предоставил в среду губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По словам Солодова, благодаря слаженной работе Министерства обороны, МЧС РФ и сотрудников Кроноцкого заповедника на сушу удалось поднять тела всех погибших в ходе крушения вертолета. Теперь задачей спасателей является подъем корпуса воздушного судна в целях проведения следственных действий и избежания негативных последствий для окружающей среды.

Напомним, вертолет Ми-8, на борту которого находились туристы, 12 августа упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и тринадцать пассажиров, в частности, один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в настоящий момент находятся в реанимации, а еще четверо не получили травм.

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