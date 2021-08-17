На Камчатке из озера подняли тело шестого погибшего при крушении вертолета Ми-8

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17 августа 2021, 08:27 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

На Камчатке водолазы подняли на сушу тело шестого туриста, который погиб в ходе падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро. Об этом сообщили во вторник утром, 17 августа, сотрудники МЧС региона.

В минувшие несколько дней спасателям удалось извлечь из воды пять тел. В общей сложности в ходе крушения вертолета погибли восемь человек. Уточняется, что шестой погибший был одним из тех, кто находился в фюзеляже летательного аппарата.

Напомним, Ми-8 с туристами на борту 12 августа упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту воздушного судна в момент аварии находились три члена экипажа и тринадцать пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в настоящий момент находятся в реанимации. Еще четверо не пострадали.

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