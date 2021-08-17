На западе Москвы произошла авария с пятью автомобилями

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17 августа 2021, 18:41

мужчина, фото: pixabay.com

Столичный департамент транспорта сообщил, что во вторник, 17 августа, массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на западе Москвы. Затруднено движение в сторону Кутузовского проспекта по Рублевскому шоссе и по улице Малая Филевская.

"На Молдавской улице в районе дома 2Б произошло ДТП с участием пяти автомобилей в левом и среднем рядах", - пояснили в Телеграм-канале ведомства.

Информация о пострадавших в результате аварии не поступала.

Ранее сообщалось, что 16 августа на 44-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) недалеко от Киевского шоссе произошла авария с участием четырех автомобилей.

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