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На западе Москвы произошла авария с пятью автомобилями

, 18:41

На западе Москвы произошла авария с пятью автомобилями
мужчина, фото: pixabay.com

Столичный департамент транспорта сообщил, что во вторник, 17 августа, массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на западе Москвы. Затруднено движение в сторону Кутузовского проспекта по Рублевскому шоссе и по улице Малая Филевская.

"На Молдавской улице в районе дома 2Б произошло ДТП с участием пяти автомобилей в левом и среднем рядах", - пояснили в Телеграм-канале ведомства.

Информация о пострадавших в результате аварии не поступала.

Ранее сообщалось, что 16 августа на 44-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) недалеко от Киевского шоссе произошла авария с участием четырех автомобилей.

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