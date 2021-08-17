В Москве мужчина выстрелил в 17-летнего сына своей сожительницы

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17 августа 2021, 09:18 Источник: РИА "Новости"

пистолет, pixabay.com

Прокуратура Москвы приступила к проверке по факту ранения подростка в подъезде жилого дома. Происшествие случилось рано утром во вторник, 17 августа, в жилом доме на Челобитьевском шоссе.

Согласно предварительным данным, 46-летний мужчина осуществил выстрел в сторону 17-летнего сына своей сожительницы. Известно, что женщина также находилась на месте инцидента. Юноша был доставлен в больницу с проникающим ранением, опасности для его жизни в настоящий момент нет.

Сообщается, что нападавший ранее был судим, сейчас он находится под административным надзором.

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