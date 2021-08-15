Названо имя мужчины, убитого около магазина на Кутузовском проспекте в Москве

Раскрыто имя мужчины из Дагестана, убитого в воскресенье ночью около магазина на Кутузовском проспекте в Москве. Источник Федерального агентства новостей сообщил о гибели Гасане Абдуллаеве из Махачкалы.
Следственными органами ГСУ СКР по городу Москве возбуждено уголовное дело по двум статьям: "убийство" и "незаконный оборот оружия".
По предварительным данным, убийство 28-летнего уроженца Дагестана было заранее спланированным. На мужчину напала группа злоумышленников примерно из шести человек на Кутузовском проспекте. Он пытался скрыться, но двое настигли его около магазина "Магнолия" и расстреляли. После инцидента злодеи уехали на двух машинах.
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