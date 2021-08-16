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В Туле двухмесячная девочка скончалась от COVID-19

, 14:58 Источник: РИА "Новости"

В Туле двухмесячная девочка скончалась от COVID-19
рука младенца, pixabay.com

В Туле двухмесячная девочка скончалась от коронавируса нового типа. Судебные медики вынесли заключение, в котором содержится информация о том, что инфекционный процесс у ребенка развивался молниеносно.

В минздраве Тульской области сообщили, что диагноз погибшего ребенка – "новая коронавирусная инфекция", он был установлен при вскрытии.

Уточняется, что после выписки из роддома девочка находилась под патронажным наблюдением. Родители новорожденной не жаловались на ее самочувствие и не обращались за медицинской помощью. Смерть младенца была установлена бригадой скорой помощи на дому.

Представитель областного минздрава подчеркнула, что умершая девочка является самой юной жертвой COVID-19 среди жителей региона.

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