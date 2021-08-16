Три человека пострадали при ДТП с четырьмя машинами в Калужской области

Аргументы Недели → Происшествия 13+

16 августа 2021, 14:19 Источник: РИА "Новости"

машина ДПС, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На трассе М3 Украина на въезде в Калугу в понедельник столкнулись четыре автомобиля. Согласно последним данным УМВД по Калужской области, в результате случившегося госпитализированы три человека.

Установлено, что водитель автомобиля Hyundai Tucson допустил столкновение с автомобилем Renault Logan, который в свою очередь врезался в Kia Sportage. Вторая машина столкнулась с Mini Cooper. Уточняется, что все машины двигались в попутном направлении.

В результате данной аварии травмы получили три человека. Пострадавшие были доставлены в Калужскую областную клиническую больницу. Обстоятельства ДТП устанавливают сейчас специалисты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости