Три человека пострадали при ДТП с четырьмя машинами в Калужской области

На трассе М3 Украина на въезде в Калугу в понедельник столкнулись четыре автомобиля. Согласно последним данным УМВД по Калужской области, в результате случившегося госпитализированы три человека.
Установлено, что водитель автомобиля Hyundai Tucson допустил столкновение с автомобилем Renault Logan, который в свою очередь врезался в Kia Sportage. Вторая машина столкнулась с Mini Cooper. Уточняется, что все машины двигались в попутном направлении.
В результате данной аварии травмы получили три человека. Пострадавшие были доставлены в Калужскую областную клиническую больницу. Обстоятельства ДТП устанавливают сейчас специалисты.
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