Два человека пострадали при взрыве газа в пятиэтажном доме в Симферополе

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16 августа 2021, 09:59 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В одном из пятиэтажных домов Симферополя произошел хлопок газа. Согласно информации начальника пресс-службы главного управления МЧС РФ по Республике Крым Лины Кратюк, пострадали два человека.

Уточняется, что хлопок бытового газа произошел сегодня утром на первом этаже здания. Последующего возгорания выявлено не было. Из дома после случившегося были эвакуированы 32 человека, в частности, семеро детей. После осмотра стало понятно, что несущие конструкции не пострадали, вследствие чего все жильцы вернулись в квартиры.

Два человека были переданы прибывшим на место сотрудникам скорой помощи.

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