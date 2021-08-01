Взрыв газа на предприятии в Ташкенте стал причиной гибели человека

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1 августа 2021, 09:38 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Ташкенте на складе одного из предприятий произошел взрыв бытового газа. В результате погиб человек. Данная информация поступила от пресс-службы МЧС Узбекистана.

Отмечается, что объект находится в Сергелийском районе столицы. Погибшим оказался сотрудник данного предприятия. Кроме того, пострадали 3 человека. У них выявили травмы различной степени тяжести. Получивших травмы людей доставили в лечебное учреждение.

Согласно предварительной версии, причиной вспышки газовоздушной смеси стала утечка газа в помещении. Сообщается также, что разрушению подверглось офисное помещение предприятия, был поврежден расположенный рядом цех по производству лепешек.

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