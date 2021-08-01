Аргументы Недели Происшествия 13+

Взрыв газа на предприятии в Ташкенте стал причиной гибели человека

, 09:38 Источник: РИА Новости

Взрыв газа на предприятии в Ташкенте стал причиной гибели человека
pixabay.com

В Ташкенте на складе одного из предприятий произошел взрыв бытового газа. В результате погиб человек. Данная информация поступила от пресс-службы МЧС Узбекистана.

Отмечается, что объект находится в Сергелийском районе столицы. Погибшим оказался сотрудник данного предприятия. Кроме того, пострадали 3 человека. У них выявили травмы различной степени тяжести. Получивших травмы людей доставили в лечебное учреждение.

Согласно предварительной версии, причиной вспышки газовоздушной смеси стала утечка газа в помещении. Сообщается также, что разрушению подверглось офисное помещение предприятия, был поврежден расположенный рядом цех по производству лепешек.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Мнение

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

За последнее время все чаще и чаще стала появляться информация о том, что средства Фонда национального благосостояния России будут использованы для осуществления инфраструктурных мега-проектов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Происшествия

Происшествия