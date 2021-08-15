В ДТП с маршруткой в Ставрополе пострадали девять человек

Девять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с маршруткой в Ставрополе. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье днем сотрудники ГУМЧС по региону.
В 12.48 поступили данные о наезде маршрутного такси на прохожего. Авария случилась на улице Льва Толстого. Известно, что в момент ДТП в транспортном средстве находились тринадцать человек. Водитель, пытаясь уйти от столкновения с пешеходом вывернул руль и врезался в дерево.
Подчеркивается, что пострадали семь пассажиров маршрутки, ее водитель, а также пешеход, который к настоящему моменту госпитализирован.
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