В ДТП с маршруткой в Ставрополе пострадали девять человек

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15 августа 2021, 14:57 Источник: ГУМЧС России по Ставропольскому краю

место аварии в Ставрополе, сайт ГУМЧС России по Ставропольскому краю

Девять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с маршруткой в Ставрополе. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье днем сотрудники ГУМЧС по региону.

В 12.48 поступили данные о наезде маршрутного такси на прохожего. Авария случилась на улице Льва Толстого. Известно, что в момент ДТП в транспортном средстве находились тринадцать человек. Водитель, пытаясь уйти от столкновения с пешеходом вывернул руль и врезался в дерево.

Подчеркивается, что пострадали семь пассажиров маршрутки, ее водитель, а также пешеход, который к настоящему моменту госпитализирован.

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