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В Башкирии 750 детей эвакуировали из лагеря из-за природного пожара

, 13:59 Источник: РИА Новости

В Башкирии 750 детей эвакуировали из лагеря из-за природного пожара
огонь, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что из лагеря «Горное ущелье» в Башкортостане эвакуировано более 830 человек из-за природного пожара площадью один гектар в километре от учреждения.

«В 12.55 15.08.2021 в Абезиловском районе республики Башкортостан в населенном пункте Зелёная Поляна, в 1 километре от детского лагеря "Горное ущелье" зафиксирован природный пожар … проводится эвакуация 837 чел. (из них 750 детей) в детский лагерь "Уральские зори" (расстояние 5,5 километров)»,- пояснил собеседник, отметив, что пострадавших нет.

По его словам,   в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России с ВСУ-5, который скоро вылетит из Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в деревне Лыткино городского округа Солнечногорск при пожаре сильные ожоги получил член-корреспондент РАН Андрей Зотиков, младшую дочь спасти не удалось.

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