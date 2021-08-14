В Подмосковье при пожаре сильные ожоги получил член-корреспондент РАН Зотиков, его младшая дочь погибла

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14 августа 2021, 15:03 Источник: МК

фото с места происшествия, пресс-служба МЧС РФ

Минувшей ночью в садовом доме в дачном некоммерческом партнерстве (ДНП) «Березка» в деревне Лыткино городского округа Солнечногорск произошёл пожар. В результате происшествия пострадал врач-кардиохирург, член-корреспондент РАН Андрей Зотиков, его жена и старшая дочь, младшую спасти не удалось.

В пресс-службе МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 03.25 в субботу, 14 августа. Ликвидировали последствия пожара только к 12.20.

По данным СМИ, жена Зотикова услышала звук сработавшей сигнализации и разбудила мужа. Мужчина попытался спасти младшую дочь, но не смог самостоятельно вытащить ее из охваченной огнем комнаты. Старшая девятилетняя дочь самостоятельно спустилась на второй этаж к родителям и выпрыгнула с ними из окна.

62-летний Андрей Зотиков получил серьёзные ожоги, его 47-летняя супруга отравилась угарным газом, ребенок получил травму живота при прыжке вниз. Все доставлены в больницу.

Помимо дома, сгорела баня, расположенная на соседнем участке. Выясняется причина пожара.

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