Пять человек стали жертвами пожара в частном доме в Курганской области

В частном жилом доме в Курганской области произошел пожар. Согласно последней информации, которая была предоставлена региональным главком МЧС России, в результате случившегося погибли пять человек.
В МЧС уточнили, что в рамках тушения пожара в ночь на воскресенье на улице Гагарина в селе Звериноголовское были найдены тела двух женщин 1995 года рождения, мужчины 1991 года рождения, а также детей 2015 и 2018 годов рождения.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". К настоящему моменту не поступало данных о том, что именно стало причиной возгорания в частном доме.
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