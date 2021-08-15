Пять человек стали жертвами пожара в частном доме в Курганской области

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15 августа 2021, 10:40 Источник: ГУ МЧС России по Курганской области

место пожара в селе Звериноголовское, сайт ГУ МЧС России по Курганской области

В частном жилом доме в Курганской области произошел пожар. Согласно последней информации, которая была предоставлена региональным главком МЧС России, в результате случившегося погибли пять человек.

В МЧС уточнили, что в рамках тушения пожара в ночь на воскресенье на улице Гагарина в селе Звериноголовское были найдены тела двух женщин 1995 года рождения, мужчины 1991 года рождения, а также детей 2015 и 2018 годов рождения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". К настоящему моменту не поступало данных о том, что именно стало причиной возгорания в частном доме.

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