Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении в мусорном контейнере в центре столицы новорождённого ребёнка

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14 августа 2021, 16:57

pixabay.com

В Хамовническом районе российской столицы нашли новорожденную девочку. Ребенок находился в мусорном контейнере на улице Усачева.

По информации пресс-службы прокуратуры Москвы, новорожденной не больше суток, в настоящее время ее осмотром занимаются врачи. Малышка, как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, была завернута в куртку и полиэтиленовый пакет. На место прибыл Алексей Прохоров, и.о. заместителя хамовнического межрайонного прокурора.

Ранее сообщалось, что на территории Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200, который был арендован в России. Никто из находившихся в этом самолете не выжил.

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