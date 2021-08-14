В Турции потерпел крушение пожарный самолет с россиянами на борту, выживших нет

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14 августа 2021, 16:38 Источник: РИА Новости

Global Look Press

На территории Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200, который был арендован в России. Этой информацией поделилось сегодня, 14 августа, управление лесного хозяйства страны.

Отмечается, что воздушное судно разбилось при тушении пожара в районе города Кахраманмараш. К месту происшествия выдвинулись спасатели. На борту было 8 человек экипажа. Речь идет о двух представителях турецкого министерства лесного хозяйства и шести россиянах.

По данным телеканала NTV, никто из находившихся в этом самолете не выжил, сообщает РИА Новости. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что на его борту находились 3 турецких представителя и 5 российских военнослужащих.

NTV отметил, что данный самолет тушил пожары в провинции Мугла. Согласно предварительным данным, Бе-200 не набрал необходимую высоту после забора воды и столкнулся со скалами.

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