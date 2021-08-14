Глава МЧС Зиничев сообщил об эвакуации из-за подтоплений на Кубани 1540 человек

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14 августа 2021, 16:22 Источник: РИА Новости

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На территории Краснодарского края в связи с подтоплениями пришлось эвакуировать 1540 граждан. Этой информацией поделился глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания с главой российского государства.

Совещание с Владимиром Путиным было посвящено вопросам ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в некоторых российских регионах. Зиничев отметил, что среди эвакуированных 995 детей. По его словам, их распределили между 9 пунктами временного размещения. Речь идет о лагерях и санаториях.

Ранее сообщалось, что после дорожной аварии во Владимирской области с участием грузовой машины с полуприцепом и автобуса полиция возбудила уголовное дело. По данным регионального управления МВД, травмы получили 22 человека.

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