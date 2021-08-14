22 человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика во Владимирской области

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14 августа 2021, 11:38 Источник: РИА Новости

дорога, фото: pixabay.com

Минувшей ночью во Владимирской области на 97 километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе произошло столкновение автобуса и грузовика с полуприцепом. В результате аварии пострадали более 20 человек.

«По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса Neoplan, двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем MAN с полуприцепом "ТОНАР" под управлением 37-летнего водителя»,- пояснили в пресс-службе МВД.

ДТП произошло около 3.15 (мск). Известно о 22 пострадавших, 16 из них доставлены в больницы.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24.

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