В сквере на севере Москвы нашли тело задушенной девушки

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14 августа 2021, 10:59 Источник: РИА Новости

фото: сайт Следкома РФ

Минувшей ночью в московском сквере вблизи Лазоревого проезда обнаружено тело девушки с признаками удушения. Ведется поиск причастного к совершению преступления.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего … Назначены необходимые судебные экспертизы»,- пояснила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Она добавила, что на севере Москвы найдено тело девушки 1988 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области обнаружили мертвого 9-летнего мальчика, который ранее ушел из дома.

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