В Ивановской области обнаружили тело пропавшего 9-летнего мальчика с признаками электротравмы

В Ивановской области обнаружили мертвого 9-летнего мальчика, который ранее ушел из дома и там больше не появлялся. По информации регионального СУ СК РФ, его тело находилось в трансформаторной будке.
Отмечается, что ребенок покинул дом примерно в четыре часа дня накануне, 12 августа, в селе Толпыгино. Он отправился на прогулку. По данным следствия, последний раз мальчика видели часов в восемь вечера рядом с сельским магазином. По данному факту возбудили уголовное дело.
После исчезновения школьника правоохранители приступили к розыскным мероприятиям. Сообщается, что его тело нашли сегодня примерно в три часа дня в трансформаторной будке. На нем выявили признаки электротравмы.
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