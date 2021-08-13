Полиция Западной Мерсии сообщила об обнаружении на западе Британии тел полицейского и ребёнка

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13 августа 2021, 22:03 Источник: РИА Новости

Peter Noyce/Global Look Press

На западе Англии обнаружили мертвыми стража порядка и ребенка. Этой информацией поделилась полиция Западной Мерсии.

Подчеркивается, что по прибытии правоохранителей в город Киддерминстер они нашли тела ребенка 3 лет и мужчины 39 лет, который работал офицером полиции Западной Мерсии. Смерти, как отмечается, “рассматриваются как необъяснимые”, сейчас по факту обнаружения тел ведется расследование.

Ранее сообщалось, что самолету Сочи - Уфа пришлось осуществить вынужденную посадку в административном центре Волгоградской области. Причиной такого решения стал пассажир, демонстрировавший неадекватное поведение.

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