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В Волгограде самолёт Сочи - Уфа осуществил вынужденную посадку из-за неадекватного пассажира

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В Волгограде самолёт Сочи - Уфа осуществил вынужденную посадку из-за неадекватного пассажира
pixabay.com

Самолету Сочи - Уфа пришлось осуществить вынужденную посадку в административном центре Волгоградской области. Причиной такого решения стал разбушевавшийся пассажир.

Речь идет о мужчине 1991 года рождения, который демонстрировал неадекватное поведение. По данным следствия, этот пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, показывал агрессию, не следовал законным требованиям бортпроводников и оскорблял их.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России отметило, что по данному факту возбудили уголовное дело. Инцидент произошел 11 августа в волгоградском аэропорту.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области обнаружили мертвого 9-летнего мальчика, который ранее ушел из дома и там больше не появлялся. Его тело находилось в трансформаторной будке.

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