На скамейке во дворе жилого дома в Москве нашли младенца

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13 августа 2021, 12:45 Источник: РИА "Новости"

рука младенца, pixabay.com

Прокуратура Москвы в пятницу приступила к проверке после обнаружения во дворе жилого дома на Ярославском шоссе новорожденного ребенка. Известно, что младенец был найден лежащим на скамейке.

Согласно последней информации, неравнодушные жители дома незамедлительно сообщили в полицию о брошенном младенце. В настоящий момент прокуроры устанавливают точные обстоятельства случившегося, выясняется, кто его родители, действиям которых впоследствии будет дана оценка.

Сообщается, что ребенка осмотрели врачи, которые констатировали, что он полностью доношенный, а также не имеет видимых патологий и повреждений.

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