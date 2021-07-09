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Жительница саратовского Энгельса обнаружила около дома пакет с младенцем

, 19:58 Источник: РИА Новости

Жительница саратовского Энгельса обнаружила около дома пакет с младенцем
младенец, фото: pixabay.com

В городе Энгельсе Саратовской области проводится следственная проверка по факту обнаружения новорожденного мальчика в пакете возле жилого дома. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в региональном управлении СК РФ.

«Девятого июля в утреннее время прохожая, следуя по участку местности неподалеку от дома №95А по улице Фридриха Энгельса в городе Энгельсе, услышала плач ребенка. Направившись в сторону, откуда доносился звук, она обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик», - пояснили в ведомстве.

Женщина оперативно обратилась в единую службу «112». Прибывшие на место происшествия врачи доставили ребенка в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медпомощь.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося, осматривается место обнаружения младенца, устанавливается личность матери мальчика.

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