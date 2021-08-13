В Воронеже эвакуировали людей из ТЦ, расположенного рядом с местом взрыва в автобусе

В Воронеже из-за пожарной сигнализации был эвакуирован торговый центр рядом с местом, где ранее произошел взрыв в автобусе. Об этом в пятницу утром сообщили журналистам в администрации учреждения.
Впоследствии, согласно последней информации, оказалось, что тревога была ложной. Оповещение о пожаре поступило в 11.30, людей вывели из здания, но уже через десять минут выяснилось, что в крупнейшем торговом центре Воронежа нет возгорания. Сейчас ТЦ работает в штатном режиме.
Ранее сегодня стало известно, что количество жертв взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до двух. Соответствующую информацию предоставил губернатор региона Александр Гусев.
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